Тренер «Ахмата»: Мелкадзе перспективный футболист, он переформатирует карьеру

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о нападающем Георгии Мелкадзе, вновь подписавшем контракт с грозненским клубом.

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« П о н и м а л и , ч т о и г р о к с х о р о ш е й в ы у ч к о й , с н е п л о х и м п р о ш л ы м . П е р с п е к т и в н ы й ф у т б о л и с т . Я д у м а ю , ч т о о н п е р е ф о р м а т и р у е т к а р ь е р у и б у д е т п о к а з ы в а т ь х о р о ш и й ф у т б о л » , — с к а з а л Ташуев в эфире «Матч ТВ».

Мелкадзе присоединился к команде на правах свободного агента с начала подготовительных сборов и оформил хет-трик в первой контрольной игре. В сезоне-2020/2021 форвард уже выступал за грозненцев, сыграв 24 матча в официальных турнирах и забив три гола.

Последним клубом Георгия Мелкадзе был грузинский «Колхети-1913». В составе этой команды Георгий провёл 33 матча, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач.