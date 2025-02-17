Гари Невилл раскритиковал структуру игры «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед», ныне телеведущий Гари Невилл раскритиковал структуру игры «красных дьяволов» после поражения команды в матче 25-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Тоттенхэмом» (0:1).

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