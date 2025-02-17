Нападающий «Милана» рассказал о своих отношениях с Рафаэлем Леау

Португальский нападающий сборной Португалии и «Милана» Жоау Феликс, права на которого принадлежат лондонскому «Челси», рассказал о своих отношениях с форвардом «россонери» Рафаэлем Леау.

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« К а к с к л а д ы в а ю т с я о т н о ш е н и я с Л е а у ? О ч е н ь х о р о ш и е , к а к н а п о л е , т а к и в н е е г о . М ы х о р о ш о л а д и м . М н е о ч е н ь н р а в и т с я и г р а т ь с н и м , п о т о м у ч т о о н п р е д л а г а е т м н е р а з н ы е в а р и а н т ы . Е с л и м е н я п р е с с и н г у ю т , о н в с е г д а д а ё т м н е д о п о л н и т е л ь н у ю в о з м о ж н о с т ь , б у д ь т о н а н о г а х и л и в г л у б и н е . М н е н р а в и т с я и г р а т ь с н и м и и м е т ь е г о р я д о м с с о б о й » , — п р и в о д и т с л о в а Ф е л и к с а M i l a n N e w s .

Напомним, португальский футболист будет выступать за итальянский клуб на правах аренды до конца текущего сезона. Также стало известно, что «Милан» изучает возможность полноценного трансфера Феликса.