Форвард «Милана» Жоау Феликс рассказал о своих отношениях с Рафаэлем Леау

Португальский нападающий сборной Португалии и «Милана» Жоау Феликс, права на которого принадлежат лондонскому «Челси», рассказал о своих отношениях с форвардом «россонери» Рафаэлем Леау.

Нападающий «Милана» рассказал о своих отношениях с Рафаэлем Леау
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«Как складываются отношения с Леау? Очень хорошие, как на поле, так и вне его. Мы хорошо ладим. Мне очень нравится играть с ним, потому что он предлагает мне разные варианты. Если меня прессингуют, он всегда даёт мне дополнительную возможность, будь то на ногах или в глубине. Мне нравится играть с ним и иметь его рядом с собой», приводит слова Феликса Milan News.

Напомним, португальский футболист будет выступать за итальянский клуб на правах аренды до конца текущего сезона. Также стало известно, что «Милан» изучает возможность полноценного трансфера Феликса.

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