Прокопа не будет в «Амкале». В клубе хватает центральных полузащитников

Прокоп в ближайшее время не вернется в «Амкал».

Выяснилось, вернется ли полузащитник Прокоп в «Амкал»
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«Я поговорил с Мишей. Мы обозначили, что решили не делать предложение, потому что у нас максимально забита линия центральных полузащитников», сказал президент «Амкала».

Вчера «Амкал» объявил о подписании 27-летнего хавбека Unwanted Boys Савелия Абрамова.

Он играл на турнире в Казахстане, в том числе против «Амкала». На профуровне полузащитник выступал за клубы из Узбекистана, Казахстана и Таджикистана.

Напомним, что переговоры о переходе Прокопа в «Амкал» должны были состояться после матча против «Динамо» в конце 2024 года, когда полузащитник на одну игру вернулся в бывшую команду.

У Прокопа в феврале заканчивается контракт с «Родиной медиа». Ранее хавбек говорил, что хочет остаться в клубе Тарасовых.

 

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