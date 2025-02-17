Выяснилось, вернется ли полузащитник Прокоп в «Амкал»

Прокоп в ближайшее время не вернется в «Амкал».

« Я п о г о в о р и л с М и ш е й . М ы о б о з н а ч и л и , ч т о р е ш и л и н е д е л а т ь п р е д л о ж е н и е , п о т о м у ч т о у н а с м а к с и м а л ь н о з а б и т а л и н и я ц е н т р а л ь н ы х п о л у з а щ и т н и к о в » , – с к а з а л п р е з и д е н т « А м к а л а » .

Вчера «Амкал» объявил о подписании 27-летнего хавбека Unwanted Boys Савелия Абрамова.

Он играл на турнире в Казахстане, в том числе против «Амкала». На профуровне полузащитник выступал за клубы из Узбекистана, Казахстана и Таджикистана.

Напомним, что переговоры о переходе Прокопа в «Амкал» должны были состояться после матча против «Динамо» в конце 2024 года, когда полузащитник на одну игру вернулся в бывшую команду.

У Прокопа в феврале заканчивается контракт с «Родиной медиа». Ранее хавбек говорил, что хочет остаться в клубе Тарасовых.