Выяснилось, вернется ли полузащитник Прокоп в «Амкал»

Прокопа не будет в «Амкале». В клубе хватает центральных полузащитников
Прокоп в ближайшее время не вернется в «Амкал».
«Я поговорил с Мишей. Мы обозначили, что решили не делать предложение, потому что у нас максимально забита линия центральных полузащитников», – сказал президент «Амкала».
Вчера «Амкал» объявил о подписании 27-летнего хавбека Unwanted Boys Савелия Абрамова.
Он играл на турнире в Казахстане, в том числе против «Амкала». На профуровне полузащитник выступал за клубы из Узбекистана, Казахстана и Таджикистана.
Напомним, что переговоры о переходе Прокопа в «Амкал» должны были состояться после матча против «Динамо» в конце 2024 года, когда полузащитник на одну игру вернулся в бывшую команду.
У Прокопа в феврале заканчивается контракт с «Родиной медиа». Ранее хавбек говорил, что хочет остаться в клубе Тарасовых.