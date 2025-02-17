Легенда МЮ рассказал о тяжестях жизни простого народа в Англии

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» (МЮ) Андрей Канчельскис рассказал о тяжестях жизни простого народа в Англии. Его слова приводит Sport24.

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Экс-спортсмен заявил, что последний раз посещал страну в декабре 2024 года.

« П р о с т о й н а р о д с т р а д а е т . В А н г л и и в с е о ч е н ь п о д о р о ж а л о . Е с т ь т а м о п р е д е л е н н ы е п р о б л е м ы , н о о н и п р о с т о з а л о ж н и к и с и т у а ц и и » , — п о с ч и т а л о н .

Ранее Канчельскис сравнил уровень жизни в России и Европе. Легенда МЮ заявил, что в 90-е в Европе было комфортнее, но сегодня Россия не уступает по уровню жизни.

Канчельскис выступал за МЮ с 1991 по 1995 год. В составе клуба полузащитник дважды становился чемпионом Англии — в сезонах-1992/1993 и 1993/1994. Также он признавался болельщиками манкунианцев лучшим игроком сезона. Кроме того, в Англии хавбек выступал за «Эвертон», «Манчестер Сити» и «Саутгемптон».