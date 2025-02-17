Агент Головина оценил отказ украинца приветствовать россиянина перед матчем ЛЧ

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, оценил отказ украинского вратаря португальской «Бенфики» Анатолия Трубина жать руку россиянину перед матчем Лиги чемпионов. Его слова приводит Odds.ru.

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« Н а д е б и л о в н е о б и ж а ю т с я . Е с л и ч е л о в е к у б о г м о з г и н е д а л , ч т о т у т с д е л а е ш ь » , — з а я в и л Клюев.

Он подчеркнул, что это не вывело из строя Головина, и он сумел продемонстрировать хороший уровень игры.

Трубин дважды отказался приветствовать Головина. Первый раз это произошло в ноябре 2024 года. Последний раз — 13 февраля.

Первый матч за право выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов завершился победой «Бенфики» со счетом 1:0. Ответная встреча пройдет в Лиссабоне 18 февраля.