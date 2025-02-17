Президент «Урала» отреагировал на слухи об интересе к Селихову анекдотом

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил «Матч ТВ», что информация об интересе екатеринбургского футбольного клуба к вратарю Александру Селихову является слухами.

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Ранее издание Metaratings сообщило, что «Урал» заинтересован в подписании контракта с Селиховым.

— С л ы ш а л и т а к о й а н е к д о т : п р и х о д и т м у ж и к к в р а ч у и г о в о р и т : « У м е н я с а м ы й г л а в н ы й о р г а н н е ф у н к ц и о н и р у е т . А с о с е д у п о д 9 0 л е т , п о д в а р а з а в д е н ь с п р а в л я е т с я , с ж е н щ и н а м и в с ё х о р о ш о » . В р а ч с п р а ш и в а е т , а к т о э т о г о в о р и т ? « Д а с о с е д и г о в о р и т » — « Н у п у с к а й г о в о р и т » . Т а к ж е и з д е с ь , п у с т ь п и ш у т п р о э т о . У н а с н е т о ф и ц и а л ь н о й и н ф о р м а ц и и , н и к а к о г о к о н т р а к т а н е п о д п и с ы в а л и . П и ш е м , в е д е м п е р е г о в о р ы с к е м ‑ т о , н о р а н о р а с к р ы в а т ь д е т а л и , — с к а з а л Иванов «Матч ТВ».

В январе Селихов покинул «Спартак». Клуб и 30‑летний голкипер расторгли контракт по соглашению сторон.

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