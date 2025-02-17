Президент «Урала» отреагировал на слухи об интересе к Селихову анекдотом

Президент «Урала» Иванов отреагировал на слухи об интересе к Селихову анекдотом про секс
Президент «Урала» Григорий Иванов заявил «Матч ТВ», что информация об интересе екатеринбургского футбольного клуба к вратарю Александру Селихову является слухами.
Ранее издание Metaratings сообщило, что «Урал» заинтересован в подписании контракта с Селиховым.
— Слышали такой анекдот: приходит мужик к врачу и говорит: «У меня самый главный орган не функционирует. А соседу под 90 лет, по два раза в день справляется, с женщинами всё хорошо». Врач спрашивает, а кто это говорит? «Да сосед и говорит» — «Ну пускай говорит». Также и здесь, пусть пишут про это. У нас нет официальной информации, никакого контракта не подписывали. Пишем, ведем переговоры с кем‑то, но рано раскрывать детали, — сказал Иванов «Матч ТВ».
В январе Селихов покинул «Спартак». Клуб и 30‑летний голкипер расторгли контракт по соглашению сторон.
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