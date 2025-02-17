Агент Дркушича назвал цель защитника «Зенита» на вторую часть сезона

Младен Ратковица, агент защитника «Зенита» Вани Дркушича, в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Максимом СУТЧЕНКО назвал цель словенского футболиста на вторую часть сезона.

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— Ц е л ь В а н и — п о м о ч ь «Зениту» выиграть чемпионский титул. Он сосредоточен на этом, — сказал Ратковица.

Дркушич перешел в «Зенит» минувшим летом, подписав с петербургским клубом контракт на 5 лет. Сразу после перехода Дркушич был отдан в аренду в «Црвену Звезду» до конца сезона. В январе «Зенит» воспользовался правом досрочно вернуть словенца из аренды.

В составе «Црвены Звезды» Дркушич провел 12 матчей, в которых забил 1 гол.

«Зенит» в РПЛ идет на 2-м месте, набрав в 18 матчах 39 очков. Столько же очков у «Краснодара», «быки» идут выше по дополнительным показателям.