Игрок ЦСКА: легионеры «Локомотива» плевались от поездок на поездах

Полузащитник московского ПФК ЦСКА Рифат Жемалетдинов поделился одним из воспоминаний со времён выступлений за «Локомотив». По словам игрока, легионеры из состава железнодорожников негодовали из-за необходимости ездить на гостевые матчи на поездах. Напомним, на юге России закрыты аэропорты, что усложняет логистику для футбольных клубов.

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