«Оренбург» объявил о трансфере нового нападающего

Футбольный клуб «Оренбург» объявил о переходе нападающего Максима Савельева из красноярского «Енисея».

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« Д о б р о п о ж а л о в а т ь , Максим! Ждём много голов!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

23-летний Максим Савельев является воспитанником футбольных школ саратовского «Сокола», московского «Динамо» и казанского «Рубина». В нынешнем сезоне Савельев провёл 20 матчей за «Енисей», в которых забил четыре гола. В своей профессиональной карьере также выступал за московское «Чертаново». Также форвард вызывался в юношескую сборную России.

«Оренбург» занимают 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, заработав восемь очков в 18 встречах.