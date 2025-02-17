Бразильский нападающий близок к переходу в ЦСКА

Алеррандро сегодня подпишет контракт с ЦСКА, сообщил агент футболиста
Карлос Мейнберг Нето, представитель нападающего «Ред Булл Брагантино» Алеррандро, сообщил, что 25-летний бразилец близок к переходу в ЦСКА.
«Алеррандро уже в Турции, в расположении ЦСКА. Сегодня должен быть подписан контракт», — приводит слова Нето Sport24.
В «РБ Брагантино» Алеррандро перешел зимой 2020 года из «Атлетико Минейро» за 3 млн евро. Прошлый год форвард провел в аренде в бразильской «Витории», в 52 матчах он забил 21 гол и стал автором 7 результативных передач. За «РБ Брагантино» бразилец провел 123 матча, на его счету 26 забитых мячей и 11 голевых пасов.
ЦСКА в РПЛ идет на 6-м месте, набрав в 18 матчах 31 очко. 1 марта в гостях армейцы сыграют в гостях против «Зенита» в 19-м туре чемпионата России.