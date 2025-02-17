Бразильский нападающий близок к переходу в ЦСКА

Карлос Мейнберг Нето, представитель нападающего «Ред Булл Брагантино» Алеррандро, сообщил, что 25-летний бразилец близок к переходу в ЦСКА.

« А л е р р а н д р о у ж е в Т у р ц и и , в р а с п о л о ж е н и и Ц С К А . С е г о д н я д о л ж е н б ы т ь п о д п и с а н к о н т р а к т » , — п р и в о д и т с л о в а Н е т о S p o r t 2 4 .

В «РБ Брагантино» Алеррандро перешел зимой 2020 года из «Атлетико Минейро» за 3 млн евро. Прошлый год форвард провел в аренде в бразильской «Витории», в 52 матчах он забил 21 гол и стал автором 7 результативных передач. За «РБ Брагантино» бразилец провел 123 матча, на его счету 26 забитых мячей и 11 голевых пасов.

ЦСКА в РПЛ идет на 6-м месте, набрав в 18 матчах 31 очко. 1 марта в гостях армейцы сыграют в гостях против «Зенита» в 19-м туре чемпионата России.