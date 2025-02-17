Глушаков не уверен в своем будущем

Глушаков: Предложений из РПЛ пока не было
Экс-полузащитник национальной сборной России Денис Глушаков высказался о своем будущем в профессиональном футболе.
«Пока нет понимания по продолжению карьеры. Сейчас я тренируюсь со «СКА Ростов» из медиалиги. Были предложения от клубов первой лиги. Из РПЛ пока не было, но, надеюсь, будут. Готов рассматривать разные варианты», - цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».
Сейчас 38-летний Денис Глушаков находится без клуба. 1 февраля он покинул футбольный клуб «Химки», за который выступал с 2021 года по 2023-й, а также с июля 2024 года.
В 2017 году Денис вместе с московским «Спартаком» стал чемпионом России.
За национальную сборную России Глушаков провел 57 матчей, забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу.
Портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость 38-летнего футболиста в 100 тысяч евро.