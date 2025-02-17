Глушаков не уверен в своем будущем

Экс-полузащитник национальной сборной России Денис Глушаков высказался о своем будущем в профессиональном футболе.

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« П о к а н е т п о н и м а н и я п о п р о д о л ж е н и ю к а р ь е р ы . С е й ч а с я т р е н и р у ю с ь с о « С К А Р о с т о в » и з м е д и а л и г и . Б ы л и п р е д л о ж е н и я о т к л у б о в п е р в о й л и г и . И з Р П Л п о к а н е б ы л о , н о , н а д е ю с ь , б у д у т . Г о т о в р а с с м а т р и в а т ь р а з н ы е в а р и а н т ы » , - ц и т и р у е т Глушакова «Спорт-Экспресс».

Сейчас 38-летний Денис Глушаков находится без клуба. 1 февраля он покинул футбольный клуб «Химки», за который выступал с 2021 года по 2023-й, а также с июля 2024 года.

В 2017 году Денис вместе с московским «Спартаком» стал чемпионом России.

За национальную сборную России Глушаков провел 57 матчей, забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу.

Портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость 38-летнего футболиста в 100 тысяч евро.