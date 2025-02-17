Футболист ЦСКА назвал самую бесполезную покупку

Полузащитник московского ЦСКА Рифат Жемалетдинов назвал самую бесполезную покупку. Его слова приводит «Чемпионат».

Футболист ЦСКА назвал самую бесполезную покупку
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«В плане денег я себя корю только за то, что купил себе кресло для гоночных игр дома. Один раз сел всего!» заявил футболист.

Он подчеркнул, что покупка была дорогой, однако продать кресло жалко.

Жемалетдинов подписал контракт с ЦСКА летом 2024 года. До этого он выступал за московский «Локомотив», в составе которого стал двукратным обладателем Кубка России.

Ранее бывший футболист сборной России, а ныне тренер Александр Кержаков назвал самую дорогую спонтанную покупку. Для спортсмена ими стали два чемодана Louis Vuitton.

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