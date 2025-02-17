Футболист ЦСКА назвал самую бесполезную покупку

Полузащитник московского ЦСКА Рифат Жемалетдинов назвал самую бесполезную покупку. Его слова приводит «Чемпионат».

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« В п л а н е д е н е г я с е б я к о р ю т о л ь к о з а т о , ч т о к у п и л с е б е к р е с л о д л я г о н о ч н ы х и г р д о м а . О д и н р а з с е л в с е г о ! » — з а я в и л ф у т б о л и с т .

Он подчеркнул, что покупка была дорогой, однако продать кресло жалко.

Жемалетдинов подписал контракт с ЦСКА летом 2024 года. До этого он выступал за московский «Локомотив», в составе которого стал двукратным обладателем Кубка России.

Ранее бывший футболист сборной России, а ныне тренер Александр Кержаков назвал самую дорогую спонтанную покупку. Для спортсмена ими стали два чемодана Louis Vuitton.