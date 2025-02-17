Полузащитник ЦСКА: «Зенит» сейчас падает от любого касания

Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов высказался о санкт-петербургском «Зените». Он отметил изменения в игре сине-бело-голубых.

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— После домашнего поражения от «Зенита» ты резко по ним прошёлся: сказал, что это самый слабый «Зенит» в твоей карьере. Раскроешь мысль?

— Раньше с «Зенитом», особенно в гостях, шансов не было. У них были звёзды, настоящие звёзды. Сейчас не так. В последнем матче с ними мы вели игру, не были хуже. Я ещё сказал, что они падают от любого касания. Последнее время «Зенит» так и играет. Раньше в Халка сыграешь — сам улетишь. Сейчас не так, — рассказал Жемалетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

По итогам осенней части сезона-2024/2025 ЦСКА занимает в РПЛ шестое место. В активе армейцев 31 очко в 18 матчах. У «Зенита» 39 очков и второе место в таблице.