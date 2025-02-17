Российского футболиста приговорили к двум годам тюрьмы

В Курске футболиста местного «Авангарда» Дмитрия Малыхина приговорили к тюремному сроку. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.

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« М а л ы х и н в ы с к а з а л п р е т е н з и ю п о т е р п е в ш е м у , ч т о т о т о б и д е л д е в у ш к у М а л ы х и н а . М а л ы х и н п р е д л о ж и л п е р е д н е й и з в и н и т ь с я , п о д н я в ш и с ь к н и м в к в а р т и р у , а к о г д а п о т е р п е в ш и й о т к а з а л с я , т о н а н е с е м у о д и н у д а р к у л а к о м в л и ц о , а з а т е м у д а р и л в о б л а с т ь р е б е р , п р и ч и н и в с в о и м и д е й с т в и я м и т я ж к и й в р е д з д о р о в ь ю м у ж ч и н ы » , — г о в о р и т с я в з а я в л е н и и .

В ходе судебного заседания Малыхин признал свою вину и выплатил потерпевшему компенсацию морального вреда в размере 350 тысяч рублей. Сторона защиты просила для него условное наказание, однако суд приговорил игрока по части 1 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

Малыхин выступает за «Авангард» с февраля 2024-го. В текущем сезоне он провел в составе команды 17 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.