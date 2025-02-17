«Бавария» не будет бороться за подписание Джонатана Та.

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Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд сообщил, что клуб больше не заинтересован в защитнике, которого они пытались подписать прошлым летом.

« Н а д а н н ы й м о м е н т э т о н е т е м а д л я н а с . М о ж н о у в и д е т ь , ч т о н а ш а з а щ и т а р а б о т а е т х о р о ш о и с т а л а д е й с т в и т е л ь н о п р о ч н о й . М ы п р о п у с к а е м м а л о г о л о в . В о т п о ч е м у м ы о ч е н ь , о ч е н ь д о в о л ь н ы н а д а н н ы й м о м е н т » , – с к а з а л Ф р о й н д B i l d , р а с с у ж д а я о п л а н а х н а Т а .

Таким образом, «Барселоне» не придется соревноваться с мюнхенцами за подписание 29-летнего игрока. Ранее сообщалось, что сам футболист решил перейти в «блауграну», несмотря на более выгодные предложения.