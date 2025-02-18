Стало известно, когда будет принято решение по матчу России и Уругвая

Президент Уругвайской ассоциации футбола Игнасио Алонсо заявил, что до конца текущей недели (23 февраля) они намерены определиться по вопросу проведения товарищеского матча со сборной России. Его слова приводит Sport24.

« И г р а с Р о с с и е й д о л ж н а п р о й т и в н о я б р ь с к у ю п а у з у э т о г о г о д а . П о к а с д е л к а н е з а к р ы т а , н а э т о й н е д е л е м ы п р и м е м р е ш е н и е . П о м е с т у п р о в е д е н и я м ы в ы б и р а е м р а з н ы е в а р и а н т ы . Э т о т м а т ч м о ж е т п р о й т и к а к в Р о с с и и , т а к и в о д н о й и з а з и а т с к и х с т р а н » , — с к а з а л А л о н с о .

Сборная России на 2025 год уже достигла договоренности о проведении матча с командой Нигерии. Нигерийцы занимают 44-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). В прошлом году они завершили выступление на КАН на стадии финала. Также сборной России предстоит сыграть с Замбией и Белоруссией.

Сборная Замбии занимает 87-е место в рейтинге ФИФА. Коллектив является победителем Кубка африканских наций (КАН) 2012 года. Матч с Замбией состоится в марте. В июне россиянам предстоит провести две игры — 6-го числа против Нигерии, а 10-го — против Белоруссии.

Всего в 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.