Решение по товарищескому матчу Россия — Уругвай будет принято в течение недели

Президент Уругвайской ассоциации футбола Игнасио Алонсо заявил, что до конца текущей недели (23 февраля) они намерены определиться по вопросу проведения товарищеского матча со сборной России. Его слова приводит Sport24.

Стало известно, когда будет принято решение по матчу России и Уругвая
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«Игра с Россией должна пройти в ноябрьскую паузу этого года. Пока сделка не закрыта, на этой неделе мы примем решение. По месту проведения мы выбираем разные варианты. Этот матч может пройти как в России, так и в одной из азиатских стран», сказал Алонсо.

Сборная России на 2025 год уже достигла договоренности о проведении матча с командой Нигерии. Нигерийцы занимают 44-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). В прошлом году они завершили выступление на КАН на стадии финала. Также сборной России предстоит сыграть с Замбией и Белоруссией.

Сборная Замбии занимает 87-е место в рейтинге ФИФА. Коллектив является победителем Кубка африканских наций (КАН) 2012 года. Матч с Замбией состоится в марте. В июне россиянам предстоит провести две игры — 6-го числа против Нигерии, а 10-го — против Белоруссии.

Всего в 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

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