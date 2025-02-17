На матче «Айнтрахта» болельщик упал с трибуны – 2 человека получили травмы, их отправили в больницу. Еще двое пострадали незначительно
Болельщики получили травмы после падения зрителя на матче Бундеслиги.
Инцидент произошел на матче «Айнтрахта» и «Хольштайна» (3:1) в 22-м туре Бундеслиги. Игра проходила во Франкфурте.
Двое зрителей получили серьезные травмы после того, как человек упал со средней на нижнюю трибуну во время воскресного матча.
Пострадавшим оказали помощь медики на стадионе, прежде чем доставить их в больницу. Двое других болельщиков получили незначительные травмы.
«Мы хотели бы воспользоваться возможностью, чтобы пожелать всем скорейшего выздоровления», – говорится в сообщении «Айнтрахта» в социальных сетях.