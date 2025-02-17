Болельщики получили травмы после падения зрителя на матче Бундеслиги.

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Инцидент произошел на матче «Айнтрахта» и «Хольштайна» (3:1) в 22-м туре Бундеслиги. Игра проходила во Франкфурте.

Двое зрителей получили серьезные травмы после того, как человек упал со средней на нижнюю трибуну во время воскресного матча.

Пострадавшим оказали помощь медики на стадионе, прежде чем доставить их в больницу. Двое других болельщиков получили незначительные травмы.