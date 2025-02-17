Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Астаной» в товарищеском матче на сборе в Дубае
Российский «Краснодар» обыграл казахстанскую «Астану» в товарищеском матче.
Встреча на тренировочном сборе в Дубае завершилась со счетом 1:0. Победу российской команде принес Эдуард Сперцян, реализовавший на 29‑й минуте пенальти.
На 84‑й минуте одиннадцатиметровый удар отразил голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев.
В другой контрольной игре махачкалинское «Динамо» в Турции сыграло вничью с казахстанским «Улытау» (0:0).
После 18 туров «Краснодар» с 39 очками возглавляет таблицу МИР РПЛ. «Зенит» (39) идет вторым, уступая краснодарцам по дополнительным показателям. Махачкалинское «Динамо» (17) идет 11‑м.
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