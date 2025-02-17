В «Ростове» отреагировали на слухи об уходе Карпина

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о возможном уходе Валерия Карпина с поста главного тренера жёлто-синих. Ранее о вероятном уходе Карпина сообщил агент Тимур Гурцкая в эфире программы «Это футбол, брат!».

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« П о л а г а ю , о ц е н к а в 8 0 % в д а н н о м с л у ч а е — я в н ы й п е р е б о р . С к о р е е , с и т у а ц и я о б с т о и т т а к , к а к г о в о р я т п р о в е р о я т н о с т ь в с т р е т и т ь н а у л и ц е д и н о з а в р а — и л и в с т р е т и м , и л и н е т » , — п р и в о д и т с л о в а Рыскина «РБ Спорт».

18 февраля «Ростов» сыграет товарищеский матч с тольяттинским «Акроном».

После 18 туров РПЛ «Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице, набрав 26 очков. В следующем туре подопечные Валерия Карпина сразятся с московским «Динамо». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.