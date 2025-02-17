В «Ростове» отреагировали на слухи об уходе Валерия Карпина

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о возможном уходе Валерия Карпина с поста главного тренера жёлто-синих. Ранее о вероятном уходе Карпина сообщил агент Тимур Гурцкая в эфире программы «Это футбол, брат!».

В «Ростове» отреагировали на слухи об уходе Карпина
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«Полагаю, оценка в 80% в данном случае явный перебор. Скорее, ситуация обстоит так, как говорят про вероятность встретить на улице динозавра или встретим, или нет», приводит слова Рыскина «РБ Спорт».

18 февраля «Ростов» сыграет товарищеский матч с тольяттинским «Акроном».

После 18 туров РПЛ «Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице, набрав 26 очков. В следующем туре подопечные Валерия Карпина сразятся с московским «Динамо». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.

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