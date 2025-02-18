Призер Евро-2008 сравнил жизнь в Англии и России

Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Динияр Билялетдинов сравнил жизнь в Англии и России. Его слова приводит Sport24.

© Lenta.ru

Бывший футболист заявил, что последний раз посещал Англию пять лет назад и не имеет желания возвращаться туда.

« Н и ч е г о х о р о ш е г о т а м н е т . Л и в е р п у л ь — с т р а ш н ы й г о р о д , п о с р а в н е н и ю с М о с к в о й , д а и с л ю б ы м г о р о д о м в Р о с с и и . В А н г л и и б ы л о н е в к у с н о , д а и ц е н ы п о д о р о ж е , ч е м у н а с » , — р а с с к а з а л о н .

Ранее Билялетдинов оценил отъезд отечественных футболистов за границу. По словам спортсмена, в Европе россияне не нужны, и их никто не ждет.

Билялетдинов — бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года. В составе «Локомотива» он выигрывал чемпионат России, становился обладателем Кубка и Суперкубка страны. С 2009 по 2012 год футболист выступал за «Эвертон».