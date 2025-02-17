Винисиус стал совладельцем клуба из Португалии

Форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор стал совладельцем «Алверки» из второго по силе футбольного дивизиона Португалии. Об этом сообщает Record.

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Ранее предприниматель Рикарду Висинтин объявил о продаже своей доли в португальском клубе, которая, по информации источника, перейдёт испанским и бразильским инвесторам, включая Винисиуса. Также сообщается, что выкуп доли бизнесмена составит € 10 млн.

После 22 сыгранных матчей «Алверка» располагается на второй строчке в турнирной таблице второго по силе дивизиона Португалии и находится в зоне выхода в высший дивизион страны.

В нынешнем сезоне Винисиус сыграл за «Реал» 31 матч во всех турнирах, в которых отметился 16 забитыми мячами и 12 забитыми мячами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 200 млн.