Сафонов рассказал о сложностях после переезда во Францию

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов рассказал в своем Telegram-канале о сложностях после переезда во Францию.

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Футболист отметил, что резкая смена ритма жизни, страны и языка не дались легко.

« И х о т я я д у м а л , ч т о д л я м е н я э т о н е п р о б л е м а , и н о г д а в с е ж е с т а л к и в а л с я с т р у д н о с т я м и . И о д и н ч е л о в е к о с о б е н н о с и л ь н о п о м о г м н е н е у т о н у т ь в о д и н о ч е с т в е и т о с к е .

Оглядываясь назад, понимаю насколько важно мне было знать, что я не один», — написал он под фото со своей девушкой Мариной Кондратюк.

Первым трофеем Сафонова в составе ПСЖ стал Суперкубок Франции. В матче за титул парижане обыграли «Монако», россиянин остался в запасе.

25-летний Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» в июне 2024 года. Контракт рассчитан до лета 2029 года.