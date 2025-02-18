Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказался о проблемах «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма». В воскресенье, 16 февраля, состоялся матч 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 между «шпорами» и «красными» (1:0).

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« В ы г о в о р и т е , ч т о э т о о ч е н ь в а ж н а я и г р а , н о я б ы с к а з а л , ч т о д л я т а б л и ц ы е ё з н а ч е н и е н е в е л и к о , п о т о м у ч т о к о м а н д ы н и з а ч т о н е б о р ю т с я . Э т о в а ж н о д л я г о р д о с т и и д л я т о г о , ч т о б ы н а л а д и т ь о т н о ш е н и я с б о л е л ь щ и к а м и , п о т о м у ч т о [ с о с т а в ы ] о б е и х к о м а н д с т о я т б о л е е м и л л и а р д а ф у н т о в . У этих клубов общая проблема – найти хороших игроков, чтобы перестроиться. Как «Тоттенхэму», так и «МЮ» необходимо полностью перестраивать команду. Это будет нелегко для обоих клубов», — приводит слова Венгера Daily Mail.

После 24 сыгранных матчей «Тоттенхэм» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков. «Манчестер Юнайтед» после аналогичного количества игр занимает 15-е место, заработав 29 очков.