Роналдиньо рассказал, почему ему трудно назвать Месси лучшим футболистом в истории

Обладатель «Золотого мяча» 2005 года бразилец Роналдиньо, ранее выступавший за «Барселону» и другие клубы высказался о звёздном аргентинском нападающем «Интер Майами» Лионеле Месси.

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« Е с т ь Диего Марадона, Пеле, Роналдо. Поэтому мне трудно сказать, что Месси лучший за всю историю футбола. Я могу только сказать, что он самый лучший игрок своей эпохи», – приводит слова Роналдиньо Give me Sport.

Дружба Лионеля Месси и Роналдиньо началась в «Барселоне» в начале 2000-х годов. Роналдиньо, будучи звездой команды, стал своего рода наставником для молодого Месси. Бразилец поддерживал его на поле и вне его, показывая примеры мастерства и профессионализма. Их партнёрство помогало «Барселоне» выигрывать трофеи, и, как говорил и сам аргентинец, благодаря в том числе и Роналдиньо ему удалось раскрыть свой потенциал.

Роналдиньо всегда восхищался талантом Месси, а Месси в свою очередь говорил, что бразилец стал для него важным примером. После ухода Роналдиньо из клуба Месси продолжил карьеру в «Барсе» и стал легендой, но тёплые отношения между ними сохраняются до сих пор.