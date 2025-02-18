«Вальядолид» уволил главного тренера Диего Кокку, который отработал с командой только восемь матчей, сообщает пресс‑служба испанского футбольного клуба.

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Команда оказалась на последнем месте в турнирной таблице после серии из пяти поражений. Под руководством Кокки команда провела в общей сложности восемь матчей во всех турнирах и потерпела семь поражений. В последней игре «Вальядолид» с крупным счетом уступил «Севилье» (0:4).

Кокка был назначен на пост главного тренера 14 декабря, подписав контракт до конца сезона.

Клуб увольняет главного тренера во второй за сезон — 1 декабря команду покинул Пауло Пессолано, возглавлявший команду с 2023 года.

Тренер резервной команды Альваро Рубио во второй раз в этом сезоне стал исполняющим обязанности главного тренера первой команды.