В «Урале» подтвердили переговоры по трансферу Селихова

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о возможном трансфере бывшего вратаря «Спартака» Александра Селихова.

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« М ы в е д е м п е р е г о в о р ы . Н о п о к а е щ е н и ч е г о н е п о д п и с а н о . С р а з у с о о б щ и м , к а к п о д п и ш е м » , – п р и в о д и т с л о в а Иванова «Спорт-Экспресс».

Селихов выступал за «Спартак» с января 2017 года и покинул клуб зимой, расторгнув контракт по соглашению сторон. В составе красно-белых вратарь стал победителем Российской Премьер-Лиги-2016/17, завоевал один раз серебренные и два раза бронзовые медали чемпионата, а также стал победителем Кубка России-2021/22.

В текущем сезоне 30-летний футболист не сыграл ни одного матча в чемпионате России и выходил в стартовом составе красно-белых на все 5 игр группового этапа Кубка страны. Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость спортсмена в 1,5 млн евро.

Ранее появилась информация, что Селихов может заключить контракт с «Уралом» до лета. В феврале также сообщалось, что «Ростов» рассматривал возможность подписания голкипера, однако футболист отказался от перехода из-за того, что его не устроили предложенные финансовые условия.