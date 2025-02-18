В «Урале» подтвердили переговоры по трансферу Селихова
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о возможном трансфере бывшего вратаря «Спартака» Александра Селихова.
«Мы ведем переговоры. Но пока еще ничего не подписано. Сразу сообщим, как подпишем», – приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».
Селихов выступал за «Спартак» с января 2017 года и покинул клуб зимой, расторгнув контракт по соглашению сторон. В составе красно-белых вратарь стал победителем Российской Премьер-Лиги-2016/17, завоевал один раз серебренные и два раза бронзовые медали чемпионата, а также стал победителем Кубка России-2021/22.
В текущем сезоне 30-летний футболист не сыграл ни одного матча в чемпионате России и выходил в стартовом составе красно-белых на все 5 игр группового этапа Кубка страны. Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость спортсмена в 1,5 млн евро.
Ранее появилась информация, что Селихов может заключить контракт с «Уралом» до лета. В феврале также сообщалось, что «Ростов» рассматривал возможность подписания голкипера, однако футболист отказался от перехода из-за того, что его не устроили предложенные финансовые условия.