Орлов раскритиковал трансферную политику «Спартака»

Известный российский журналист и комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, может ли московский «Спартак» своей активностью на трансферном рынке бросить перчатку «Зениту» в борьбе за чемпионский титул в этом сезоне РПЛ.

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– Перчатка, безусловно, брошена, только где эта мощность трансферов проявляется?

– Ну, пока как минимум в платёжных ведомостях… Я видел игру Ливая Гарсии в матче с «Зенитом» в финале зимнего турнира в ОАЭ – он вышел справа, то есть они посадили на скамейку Бонгонда. Но Бонгонда-то уже действующий игрок в комбинации с Угальде и Барко, он незаменим. И если они его сейчас отодвинут… — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.