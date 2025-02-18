Чернышов рассказал, как не получил работу в России из-за скандала в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов рассказал в интервью «Спорт День за Днем», мешает ли ему трудоустроиться в России отголоски истории с красно-белыми.

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Чернышов возглавлял красно-белых с июня по сентябрь 2003 года. Его уволили из-за отсутствие результата. Плюс в «Спартаке» случился громкий допинговый скандал _ в пробе полузащитника Егора Титова были найдены следы бромантана и он был дисквалифицирован на один год.

– Я з а п о с л е д н е е в р е м я н е с т а л к и в а л с я с л ю д ь м и , к о т о р ы е г о в о р и л и , ч т о х о т е л и б ы с о м н о й п о с о т р у д н и ч а т ь , н о в о т и з - з а т о й и с т о р и и … П р а в д а я п о с л е д н е е в р е м я н е о б щ а л с я п о п о в о д у р а б о т ы в Р о с с и и ( с м е е т с я ) . К о г д а я р а б о т а л в «Спартаке» из Суботицы. Это было в 2016-2017 году. Агент вел со мной разговор, что владелец одного из российских клубов сказал: «Ну у него же такая история. Как я буду с ним сотрудничать?». А сейчас я не знаю, что происходит, – рассказал Андрей Чернышов.

Он поработал еще в двух российских клубах – c февраля по июнь 2008 года возглавлял брянское «Динамо», а с июля 2014-го по сентябрь 2015-го был спортивным директором московского «Торпедо».

29 января Чернышов покинул индийский «Мохаммедан» и с тех пор находится без работы.