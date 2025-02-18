Чернышов рассказал, как не получил работу в России из-за скандала в «Спартаке»
Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов рассказал в интервью «Спорт День за Днем», мешает ли ему трудоустроиться в России отголоски истории с красно-белыми.
Чернышов возглавлял красно-белых с июня по сентябрь 2003 года. Его уволили из-за отсутствие результата. Плюс в «Спартаке» случился громкий допинговый скандал _ в пробе полузащитника Егора Титова были найдены следы бромантана и он был дисквалифицирован на один год.
– Я за последнее время не сталкивался с людьми, которые говорили, что хотели бы со мной посотрудничать, но вот из-за той истории… Правда я последнее время не общался по поводу работы в России (смеется). Когда я работал в «Спартаке» из Суботицы. Это было в 2016-2017 году. Агент вел со мной разговор, что владелец одного из российских клубов сказал: «Ну у него же такая история. Как я буду с ним сотрудничать?». А сейчас я не знаю, что происходит, – рассказал Андрей Чернышов.
Он поработал еще в двух российских клубах – c февраля по июнь 2008 года возглавлял брянское «Динамо», а с июля 2014-го по сентябрь 2015-го был спортивным директором московского «Торпедо».
29 января Чернышов покинул индийский «Мохаммедан» и с тех пор находится без работы.