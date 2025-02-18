Пименов не сомневался перед принятием приглашения «Крыльев»

Бывший российский футболист Руслан Пименов прокомментировал своё назначение на пост заместителя генерального директора профессионального футбольного клуба «Крылья Советов». О назначении Пименова самарцы объявили сегодня, 18 февраля.

© Чемпионат.com

« В « К р ы л ь я х » б у д у к у р и р о в а т ь с т р а т е г и ю р а з в и т и я клуба от академии до главной команды, заниматься селекционной работой службы скаутов. Не сомневался перед принятием приглашения «Крыльев». Уверен в клубе и футболистах», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Крылья Советов» занимают 10-е место с 18 очками. На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».