«Торпедо» сообщило о переходе воспитанника ЦСКА

Защитник Вадим Чурилов стал игроком московского «Торпедо». Об этом сообщил официальный сайт автозаводского клуба.

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«Футбольный клуб «Торпедо» Москва и ПФК ЦСКА (Москва) достигли договорённости о переходе в «Торпедо» 19-летнего защитника Вадима Чурилова. Вадим, добро пожаловать в нашу команду!» — написано в заявлении клуба.

19-летний Вадим Чурилов является воспитанником академии ЦСКА, он выступал за юношескую и молодёжную команды ЦСКА. В составе армейцев стал победителем МФЛ в 2024 году.

«Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, заработав 43 очка за 21 матч. На первой строчке находится калининградская «Балтика» (45).