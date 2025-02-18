В «Балтике» прокомментировали переход нападающего сборной Сальвадора

Генеральный директор калининградской «Балтики» Наиль Измайлов прокомментировал переход нападающего сборной Сальвадора Брайана Хиля из «Депортес Толима».

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« М ы д о л г о и с к а л и п о д х о д я щ е г о и г р о к а , п о н и м а я з н а ч и м о с т ь и с л о ж н о с т ь э т о й п о з и ц и и . Ц е н т р а л ь н ы х ф о р в а р д о в м а л о н а ф у т б о л ь н о м р ы н к е . М ы н а ш л и Х и л я и д о с т а т о ч н о д о л г о в е л и п е р е г о в о р ы с е г о с т о р о н о й . Н а д е ю с ь , ч т о о н б у д е т к а к м о ж н о ч а щ е р а д о в а т ь н а ш и х б о л е л ь щ и к о в » , — п р и в о д и т с л о в а И з м а й л о в а M e t a r a t i n g s .

«Балтика» занимает первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги нынешнего сезона. Команда Андрея Талалаева набрала 45 очков по результатам 21 матча. В первой игре после возобновления турнира «Балтика» сыграет с ярославским «Шинником». Матч состоится в начале марта.