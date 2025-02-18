Генич раскрыл, как именно Захарян получил травму в «Реале Сосьедад»

Футбольный комментатор Константин Генич рассказал, как именно полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян получил травму.

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« Я в ы я с н и л , ч т о т а м п р о и з о ш л о , т а м н а б а н а л ь н о й т р е н и р о в к е к т о - т о и з в т о р о й к о м а н д ы , т а к о й ж е м о л о д о й , п р и ш ё л с е б я п о к а з а т ь , с е б я п р о я в и т ь , з а е х а л Арсену куда не надо было и в итоге повреждение, потом выяснилось, что без операции не обойтись, ну в общем всё вот так на ровном месте, к сожалению, произошло на тренировке», — сказал Генич в выпуске подкаста «Премьер-Лига несправедливости».

В текущем сезоне Захарян провёл всего 12 минут на поле в матче 22-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (1:2) и 14 минут в игре 24-го тура с «Бетисом» (0:3). Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 18 млн.