Два российских футболиста одновременно умерли после тренировки

Два футболиста команды «ПОЗ-Прогресс» одновременно скончались при странных обстоятельствах в Свердловской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По информации источника, 15 февраля команда провела плановую тренировку в Верхней Пышме. После занятий все футболисты чувствовали себя хорошо, никто из них не жаловался на ухудшение состояния или проблемы со здоровьем. Однако на следующий день стало известно, что во сне скончались два футболиста — 32-летний Ян и 33-летний Даниил.

Обе семьи погибший говорят, что спортсмены вернулись вечером после тренировки домой и легли спать, а на утро не проснулись. При этом мать Яна указывает на то, что у ее сына были проблемы с сердцем, однако Даниил на такие проблемы со здоровьем не жаловался.

« О н н е ж а л о в а л с я н а з д о р о в ь е в т о т в е ч е р , п р и ш е л п о с л е т р е н и р о в к и , н и ч е г о н е п р е д в е щ а л о . Л е г с п а т ь к а к о б ы ч н о , а н а у т р о с е м ь я н а ш л а е г о м е р т в ы м . У м е р в о с н е . Р е з у л ь т а т о в в с к р ы т и я н е т , н и ч е г о н е м о г у с к а з а т ь . Д о п и н г о н н е п р и н и м а л » , — р а с с к а з а л а м а т ь Я н а С в е т л а н а в к о м м е н т а р и и U R A . R U .

Оба футболиста женаты, у них есть дети. Сейчас выясняется, что стало причиной наступившей смерти.