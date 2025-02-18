Стали известны подробности об одновременной смерти двух футболистов

Футболисты-любители 32-летний Ян Журавлев и 33-летний Данил Хилобок из «ПОЗ-Прогресса» скончались в один день из-за отравления неизвестным ядом. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации источника, футболисты принимали участие в матче против любительской команды «Аткир», Хилобок забил шесть мячей в ворота соперника. После игры футболисты вернулись по домам, потеряли сознание и скончались еще до приезда скорой.

Два российских футболиста одновременно умерли после тренировки

Изначально сообщалось, что футболисты 15 февраля провели тренировку, разъехались по домам и умерли во сне. Мать Журавлева указывает на то, что у ее сына были проблемы с сердцем, однако Хилобок на такие проблемы со здоровьем не жаловался.

« О н н е ж а л о в а л с я н а з д о р о в ь е в т о т в е ч е р , п р и ш е л п о с л е т р е н и р о в к и , н и ч е г о н е п р е д в е щ а л о . Л е г с п а т ь к а к о б ы ч н о , а н а у т р о с е м ь я н а ш л а е г о м е р т в ы м . У м е р в о с н е . Р е з у л ь т а т о в в с к р ы т и я н е т , н и ч е г о н е м о г у с к а з а т ь . Д о п и н г о н н е п р и н и м а л » , — р а с с к а з а л а м а т ь Я н а С в е т л а н а в к о м м е н т а р и и U R A . R U .

Оба футболиста женаты, у них есть дети.