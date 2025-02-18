Нападающий Экитик интересен «Арсеналу» и «Челси»

Юго Экитик может продолжить карьеру в АПЛ.

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22-летний нападающий «Айнтрахта» рассматривается «Арсеналом» и «Челси» в качестве альтернативы Александеру Исаку.

Французский футболист считается более доступным вариантом, в отличие от нападающего «Ньюкасла».

При этом отмечается, что немецкий клуб хотел бы сохранить Юго Экитика в команде в следующем сезоне.

В этом сезоне Экитик забил 12 голов и сделал 3 передачи в 21 матче Бундеслиги.