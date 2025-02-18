«Блэкберн» объявил о расторжении контракта с экс-нападающим ЦСКА

Английский «Блэкберн Роверс» объявил о расторжении контракта с бывшим нападающим московского ЦСКА Арнором Сигурдссоном.

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« Р о в е р с » д о с т и г л и в з а и м н о г о с о г л а ш е н и я с А р н о р о м С и г у р д с с о н о м о р а с т о р ж е н и и е г о к о н т р а к т а — ш а г , к о т о р ы й п о з в о л и т н а п а д а ю щ е м у п р о д о л ж и т ь к а р ь е р у в д р у г о м к л у б е . В с е в « Р о в е р с » б л а г о д а р я т С и г г и з а е г о у с и л и я д л я н а с и ж е л а ю т е м у в с е г о н а и л у ч ш е г о в е г о б у д у щ е й к а р ь е р е » , — г о в о р и т с я в з а я в л е н и и н а о ф и ц и а л ь н о м с а й т е клуба.

В общей сложности Арнор забил восемь голов в 41 игре за время своего пребывания в Восточном Ланкашире, а его последний выход на поле состоялся в октябре 2024 года.

Напомним, Сигурдссон перебрался в ЦСКА из шведского «Норчёпинга» летом 2018 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 4 млн. В составе российского клуба исландец провёл 87 матчей, в которых забил 13 голов и отдал восемь результативных передач.