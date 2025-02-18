Генич: «Ростову» пора отпустить Карпина из рабства

Известный российский журналист и комментатор Константин Генич считает, что «Ростову» стоит отпустить Валерия Карпина, который занимает должность главного тренера жёлто-синих. Ранее сообщалось, что Карпин может покинуть «Ростов» в ближайшее время.

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