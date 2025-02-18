Трансфер Илича в «Спартак» сорвался

Переход полузащитника «Торино» Ивана Илича в «Спартак» сорвался, сообщает журналист Орацио Аккомандо.

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По информации источника, серб вернется в общую группу «Торино» в течение недели и будет снова внесен в заявочный лист команды в Серии А.

Трансферное окно в России закрывается 20 февраля.

Ранее сообщалось, что трансфер Илича откладывался из-за травмы футболиста.

Илич выступает за «Торино» с лета 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Летом прошлого года СМИ сообщали об интересе к Иличу со стороны «Зенита».

В нынешнем сезоне сербский футболист провел 13 матчей, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 18 млн евро.