«Спартак» объявил о переходе Зиньковского в «Крылья Советов» на правах аренды

«Спартак» на своём официальном сайте объявил о переходе крайнего нападающего Антона Зиньковского в «Крылья Советов» на правах аренды. 28-летний футболист проведёт в самарском клубе вторую часть текущего сезона.

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« Ж е л а е м А н т о н у у с п е ш н о п р о я в и т ь с е б я в х о р о ш о з н а к о м о м к л у б е ! » — с к а з а н о н а с а й т е к р а с н о - б е л ы х .

Зиньковский выступал в составе «Крыльев Советов» с 2019 по 2022 год. За этот период он принял участие в 117 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и 31 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.