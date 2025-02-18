«Крылья Советов» упомянули не вернувшегося в клуб Мендеса при объявлении перехода Гагнидзе

«Крылья Советов» в ролике, посвящённом переходу полузащитника Луки Гагнидзе из московского «Динамо» на правах аренды, упомянули бывшего хавбека команды Виктора Мендеса, который не вернулся в самарский клуб после зимнего отпуска без объяснения причин.

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« В с т р е ч а й т е ц е н т р а л ь н ы й п о л у з а щ и т н и к а и з м о с к о в с к о г о к л у б а , к о т о р ы й в н е з а п н о н е у л е т и т в Ч и л и » , — п р о з в у ч а л о в р о л и к е «Крылья Советов», представляющем Гагнидзе.

При этом на данных словах в видео появилась фотография Мендеса.

Напомним, в минувшем сентябре Мендес перешёл в «Крылья Советов» из московского ЦСКА на правах аренды. 22 января стало известно, что 25-летний полузащитник стал футболистом чилийского «Коло-Коло».