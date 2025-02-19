Мор: Зиньковскому точно не стоит жаловаться на Станковича

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о переходе полузащитника красно-белых Антона Зиньковского в «Крылья Советов» на правах аренды до конца текущего сезона. По словам Мора, главный тренер «Спартака» Деян Станкович давал Зиньковскому шансы проявить себя.

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« З и н ь к о в с к о м у т о ч н о н е с т о и т ж а л о в а т ь с я н а С т а н к о в и ч а . Е м у д а в а л и б о л ь ш е ш а н с о в , ч е м к о м у ‑ л и б о д р у г о м у в с п а р т а к о в с к о м с о с т а в е . Н а с т а р т е с е з о н а Станкович выпускал его в РПЛ в каждом туре. Я смотрел и удивлялся, ведь Зиньковский раз за разом полностью проваливал игры. А его терпели пять игр подряд, или около того. Антон может злиться только на самого себя», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

Зиньковский выступал в составе «Крыльев Советов» с 2019 по 2022 год. За этот период он принял участие в 117 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и 31 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока со «Спартаком» рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.