Мор: Зиньковскому точно не стоит жаловаться на Станковича

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о переходе полузащитника красно-белых Антона Зиньковского в «Крылья Советов» на правах аренды до конца текущего сезона. По словам Мора, главный тренер «Спартака» Деян Станкович давал Зиньковскому шансы проявить себя.

Мор: Зиньковскому точно не стоит жаловаться на Станковича
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«Зиньковскому точно не стоит жаловаться на Станковича. Ему давали больше шансов, чем комулибо другому в спартаковском составе. На старте сезона Станкович выпускал его в РПЛ в каждом туре. Я смотрел и удивлялся, ведь Зиньковский раз за разом полностью проваливал игры. А его терпели пять игр подряд, или около того. Антон может злиться только на самого себя», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

Зиньковский выступал в составе «Крыльев Советов» с 2019 по 2022 год. За этот период он принял участие в 117 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и 31 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока со «Спартаком» рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

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