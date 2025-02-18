Гуарирапа может не вернуться в «Сочи» из аренды зимой

22-летний венесуэльский нападающий Сауль Гуарирапа может не вернуться в «Сочи» из аренды этой зимой. Футбольный клуб из одноименного города не намерены возвращать футболиста из ЦСКА, об этом сообщает Metaratings.ru.

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Финальную часть сезона венесуэлец проведет в клубе московских «армейцев».

Сауль Гуарирапа был официально объявлен игроком ЦСКА 12 сентября 2024 года. 22-летний нападающий перешел из «Сочи» на правах аренды. Сумма арендного соглашения составила 400 тысяч евро. Официально аренда должна быть окончена 30 июня 2025 года.

В нынешнем сезоне Гуарирапа провел 24 встречи во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи.

Футболист выступает за молодежную и основную сборные своей страны.

После 18-ти туров чемпионата Российской Премьер-Лиги ЦСКА располагается на 6 месте с 31 очком в активе. Лидер чемпионата России – «Краснодар» (39).