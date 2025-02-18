Хесус Медина интересен клубам из Бразилии и Аргентины

Правый вингер московского «Спартака» Хесус Медина интересен двум клубам из Бразилии и одному из Аргентины, об этом сообщает телеграмм-канал «Дай Ударить».

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Ранее СМИ заявляли о том, что футбольный клуб «Ботафого» и игрок приостановили переговоры по контракту.

На данный момент 27-летний парагваец находится на сборах в Турции вместе с «красно-белыми».

27-летний парагвайский футболист перешел в «Спартак» 10 июля 2023 года из ЦСКА. Сумма компенсации составила 6 миллионов евро. Контракт вингера с «красно-белыми» рассчитан до 30 июня 2026-го года.

В нынешнем сезоне Хесус Медина провел 19 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи. Последний раз Медина забивал за «Спартак» 2 ноября в ворота московских «армейцев» (2:0).

Портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость Медины в 4 миллиона евро.

После 18-ти туров чемпионата России «Спартак» идет на 3-ем месте турнирной таблицы с 37 очками в активе.