«Я солгал вам». Гвардиола взял обратно свои слова, что шанс «Сити» победить «Реал» — 1%

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об ответном стыковом матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (19 февраля), а также прокомментировал ранее сказанные им слова, что вероятность победы «горожан» в этой игре со «сливочными» составляет 1%.

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