Удаливший за мат звезду «Реала» судья пожаловался на хейт в соцсетях

Судья Хосе Мануэра, который удалил футболиста мадридского «Реала» Джуда Беллингема в игре чемпионата Испании против «Осасуны» за нецензурную брань, в социальных сетях пожаловался на большое количество гневных сообщений от болельщиков.

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По его словам, он намерен обратиться в правоохранительные органы с целью наказать виновных, а также пообещал засудить СМИ, обвинив некоторые из них в клевете.

« Д а в л е н и е н а а р б и т р о в с т а л о о ч е в и д н ы м , в э т о т р а з г л а в н ы й г е р о й – я . Я п л а н и р у ю п о д а т ь и с к и в о т н о ш е н и и С М И в г р а ж д а н с к и е и у г о л о в н ы е с у д а с ц е л ь ю н а к а з а т ь т е х , к т о н а м е р е н н о и л и о п р о м е т ч и в о р а с п р о с т р а н и л и н е в е р н у ю , з а в е д о м о л о ж н у ю и л и п р е д в з я т у ю и н ф о р м а ц и ю » , — з а я в и л М а н у э р а .

Беллингем за слова в адрес арбитра был удален на 39-й минуте матча. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В чемпионате Испании продолжает лидировать «Барселона» — у «сине-гранатовых в активе 51 балл за 24 встречи, а у мадридской команды то же количество очков, но вторая позиция по дополнительным показателям. «Осасуна» занимает девятую строчку с 32 баллами.

В следующем туре «Реал» сыграет с «Жироной» на своем поле. Встреча состоится 23 февраля и начнется в 18:15 по московскому времени. «Осасуна» сыграет в гостях с «Сельтой» — эта встреча состоится 21 февраля, стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.