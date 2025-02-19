«Зенит» готов выложить почти €30 млн за еще одного бразильца

Петербургский «Зенит» готов потратить около €30 млн за капитана «Фламенго» Жерсона Сантоса. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, в ходе видеозвонка генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев предложил бразильскому клубу фиксированную выплату в размере €20 млн, отметив, что клуб готов прописать в качестве бонусной части еще €9 млн.

Сторона футболиста полностью удовлетворена условиями, предлагаемыми «Зенитом» и готова к оформлению сделки.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 года завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. «Спартак» идет на третьем месте, набрав 37 очков. «Крылья Советов» идут на десятом месте с 18 баллами.