Ямаль высказался о возможном продлении контракта с «Барселоной»

Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о возможном продлении контракта cо своим нынешним клубом.

© Чемпионат.com

« Д у м а ю , н и к т о н е с о м н е в а е т с я в т о м , н а с к о л ь к о я б о л ь ш о й ф а н а т « Б а р с ы » и к а к с и л ь н о х о ч у о с т а т ь с я в э т о м к л у б е . Е с л и о б е с т о р о н ы х о т я т , ч т о б ы ч т о - т о п р о и з о ш л о , э т о п р о и з о й д ё т . Я в с е м о б я з а н « Б а р с е л о н е » , — п р и в о д и т с л о в а Я м а л я ж у р н а л и с т Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Ламин принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и 15 результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.