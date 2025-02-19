Гендиректор «Рубина» объяснил отсутствие трансферов у команды

Генеральный директор казанского «Рубина» Александр Айбатов рассказал о том, как у команды проходят зимние учебно-тренировочные сборы, а также объяснил отсутствие новичков в клубе в зимнее трансферное окно.

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« С б о р ы и д у т х о р о ш о , в с ё п о п л а н у . В с ё , ч т о з а д у м ы в а л и т р е н е р ы , в о п л о щ а е т с я . П р о х о д и т с е р ь ё з н а я р о т а ц и я . П о н я т н о , ч т о н е б е з ш е р о х о в а т о с т е й . В п о с л е д н и е м а т ч и в с ё б у д е т н а и г р ы в а т ь с я н е п о с р е д с т в е н н о п о д « А х м а т » . П о ч е м у у к л у б а н е б ы л о т р а н с ф е р о в ? В с ё , ч т о к а с а е т с я т р а н с ф е р о в , в с ё к г л а в н о м у т р е н е р у и с п о р т и в н о м у д и р е к т о р у . Р а б о т а в е д ё т с я . Н о н а д а н н ы й м о м е н т н е т в а р и а н т а , к о т о р ы й п о ц е н е и к а ч е с т в у п о д х о д и л б ы н а м . В р я д л и н а м с т о и т ж д а т ь к о г о ‑ т о » , — п р и в о д и т с л о в а А й б а т о в а « М а т ч Т В » .

Казанский «Рубин» по итогам осенней части сезона-2024/2025 занимает в Российской Премьер-Лиге восьмое место в турнирной таблице. Подопечные Рашида Рахимова набрали 26 очков в 18 матчах. В матче 19-го тура чемпионата России казанцы встретятся с «Ахматом». Игра состоится 1 марта.