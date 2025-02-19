«Для меня все было сплошной тьмой». Трансферная цель «Зенита» прошла через ад

Статистика Перейры впечатляет, а некоторые могут помнить о нём по игре в АПЛ. Но сколько же страшного было в жизни полузащитника.

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У «Зенита», судя по поступающей в последние дни информации, срываются трансферы сразу двух полузащитников – Родриго Саласара из «Браги» и Жерсона из «Фламенго». В этих обстоятельствах перед самым закрытием зимнего окна в РПЛ (оно, напомним, захлопнется 20 февраля) петербургский клуб вынужден переключить внимание на альтернативные варианты. Как сообщили бразильские журналисты, сине-бело-голубые сделали предложение 28-летнему хавбеку «Крузейро» Матеусу Перейре. Утверждается, что чемпион России готов заплатить за него около € 18 млн, а с учётом бонусов сумма сделки может возрасти до € 20 млн. Какой контракт дают самому Перейре – неизвестно, но отмечается, что у Матеуса был один день на принятие решения, чтобы «Зенит» и «Крузейро» успели оформить все бумаги.

А что известно про потенциального новичка команды Сергея Семака? Например, что в это зимнее окно им интересовался «Краснодар». Согласно инсайду RTI Esporte, клуб Сергея Галицкого отправлял своих представителей в Белу-Оризонти, чтобы провести прямые переговоры с «Крузейро», так как не хотел иметь дело с посредниками. Но – не срослось. По данным бразильских журналистов, в контракте Перейры прописаны отступные в размере € 21 млн. Впрочем, «Крузейро» принадлежат только 50% прав на Матеуса. Остальная половина – «Аль-Хилялю». Возможно, это каким-то образом поможет «Зениту» решить вопросы с переводом денег за трансфер бразильца, ведь сам клуб из Саудовской Аравии, очевидно, ещё продолжает выплачивать петербуржцам € 60 млн за Малкома. Так или иначе, складывается впечатление, что чемпион России нацелился на покупку бывшей цели «Краснодара», грубо говоря, от безысходности, ведь речь идёт хоть и о классном футболисте, но с проблемами.

Сезон-2024 получился едва ли не лучшим в карьере для Перейры. По крайней мере, именно в прошлом году атакующий полузащитник дебютировал за сборную Бразилии. В октябре Матеус вышел на замену вместо вингера «Барселоны» Рафиньи в матче отборочного цикла ЧМ-2026 с Перу, и это пока его единственная игра за национальную команду. В чемпионате Бразилии Перейра поделил седьмое место в списке самых результативных игроков по системе «гол+пас» с Халком и Джефферсоном Саварино из «Ботафого» – эти трое набрали по 15 очков. В 34 матчах Матеус забил восемь мячей и сделал семь голевых передач.

Из другой статистики Перейры в прошедшем сезоне бразильской Серии А можно отметить, что он стал лучшим в «Крузейро» по ударам (67), попаданиям в створ (22), точным передачам на чужой трети (526), пасам под удар (77), обводкам (40) и заработанным на себе фолам (98). Матеус мог забить и больше, но трижды попал в штангу или перекладину. По сути, вся игра «Крузейро» в атаке была завязана на нём.

Неплохо проявил себя Перейра в Южноамериканском кубке – аналоге Лиги Европы. В 13 матчах набрал 2+2 и помог «Крузейро» дойти до финала, где команда из Белу-Оризонти уступила аргентинскому «Расингу» (1:3). Правда, в плей-офф Матеус не совершал результативных действий.

Ещё одно преимущество Перейры – адаптированность к Европе. Матеус в 14 лет перебрался в Португалию и воспитывался в академии «Спортинга». По сути, это европейский футболист, так как до перехода в 2023 году в «Крузейро» он вообще не играл в Бразилии. Лиссабонский клуб отдавал полузащитника в аренду португальскому «Шавишу», немецкому «Нюрнбергу» и английскому «Вест Бромвичу». Летом 2020-го англичане выкупили Перейру за € 9 млн (включая стоимость аренды), а год спустя продали в «Аль-Хиляль» за € 18 млн. Последним для бразильца до сегодняшнего дня был трансфер из «Аль-Хиляля» в «Крузейро»: клуб из Белу-Оризонти заплатил € 5 млн за 50% прав.

У Перейры есть ценный опыт выступлений в АПЛ и Бундеслиге. Лучшим в Европе стал для него сезон-2020/2021 в английской Премьер-лиге, когда бразилец в 33 матчах забил 11 голов и сделал шесть голевых передач. Более того, в 2021-м полузащитник дважды номинировался на игрока месяца в АПЛ – по итогам января и апреля. Однажды он набрал 2+2 в матче с «Челси»! Но в Бундеслиге его цифры были скромнее (3+2 в 19 матчах), а в Саудовской Аравии и ОАЭ, куда «Аль-Хиляль» отдавал Матеуса в аренду «Аль-Вахде», откровенно посредственные, если исходить из уровня местных лиг. Уже на основе этой статистики можно сделать вывод, что потенциальный новичок «Зенита» – игрок настроения. Если огонь в нём горит, Перейра может делать разницу на любом уровне.

Хорошее эмоциональное состояние, психическое здоровье – это действительно важная тема в случае с Матеусом. И абсолютно точно не повод для шуток. Выступая в ОАЭ, Перейра, по его собственным словам, задумывался о суициде.

« Л ю д и м о г у т с к а з а т ь , ч т о с е й ч а с у м е н я в с ё х о р о ш о . Д а , т а к о н о и е с т ь . И л и ч т о м н е л у ч ш е . Б е з с о м н е н и я , м н е л у ч ш е , ч е м р а н ь ш е . Н о я м н о г о с т р а д а л , п о к а н е в ы з д о р о в е л . Д р у г и м э т о т р у д н о п о н я т ь , п о т о м у ч т о н и к о г о н е т в н у т р и м е н я . Ч е с т н о г о в о р я , п о н я т и я н е и м е ю , к а к д о ш л о д о т о г о , ч т о я з а х о т е л с о в е р ш и т ь с у и ц и д . Я н е з н а ю , н о д у м а ю , ч т о п о ч т и в с ё э т о с в я з а н о с ф у т б о л о м . М о я п у с т о т а и т е в е щ и , к о т о р ы е я д е л а л , ч т о б ы з а п о л н и т ь е ё , м о ё п а д е н и е и м о ё с п а с е н и е … Т о ч н е е , э т о с п а с е н и я , п о т о м у ч т о ф у т б о л с п а с а л м е н я н е с к о л ь к о р а з » , – п р и в о д и л с л о в а П е р е й р ы в а п р е л е 2 0 2 4 г о д а T h e P l a y e r s T r i b u n e .

В детстве семья Матеуса, в которой было пятеро детей, переживала непростые времена. Отец уехал на заработки в Португалию, а вслед за ним и мать. В 11 лет дети остались с глухонемой бабушкой, которая вынуждена была заниматься их воспитанием. Перейра много времени проводил на улице, ввязываясь во всякие неприятные истории. Родители опасались, что дети пойдут по стопам дядей, которые были вовлечены в торговлю наркотиками и попробовали забрать их в Португалию, несмотря на риск депортации. По словам Матеуса, у них был «один шанс на миллион». Прилетев в Лиссабон, мать и дети вшестером отправились в иммиграционную службу. И случилось чудо – их пустили в страну.

Вскоре Перейра привлёк внимание скаутов «Спортинга», однако первые два года в академии лиссабонцев он мог только тренироваться, а не играть, так как был нелегальным мигрантом. После получения вида на жительство бразилец подписал свой первый контракт в 15 лет. Но проблемы только начинались. В семье возникли новые трудности – родители развелись. Матеусу же первые большие деньги «снесли голову». Он подсел на марихуану, тратил заработанное на вечеринки и алкоголь.

Тогда Перейре помогла религия. Однажды полузащитнику здорово повезло – он отказался от наркотиков накануне матча, после которого его позвали на допинг-тест. Бразилец вспоминал:

« В т о т м о м е н т , м н е к а ж е т с я , б о г с к а з а л м н е : « М а т е у с , я з а б о ч у с ь о т е б е . Н о е с л и т ы м н е н е п о м о ж е ш ь , б у д е т т р у д н о . Л а д н о , Г о с п о д и , я п о н и м а ю . Н о я н е м о г у п о м о ч ь с а м с е б е . Н и к о г д а н е м о г » .

Уехав в аренду в «Шавиш», Перейра почувствовал глубокое одиночество, так как был предоставлен сам себе. Впервые рядом с ним не оказалось ни родных, ни друзей. Его поддержал тренер Луиш Каштру. В Германии Матеусу стало попроще, поскольку незадолго до немецкой аренды он женился. Однако бразилец переживал из-за того, что у него испортились отношения с родителями и они перестали общаться.

В Англии Перейра чувствовал себя счастливым, помог «Вест Бромвичу» подняться из Чемпионшипа в АПЛ. Но Матеус не задержался в лучшей лиге мира, так как не сумел отказаться от выгоднейшего в финансовом плане предложения от «Аль-Хиляля». В Вест Бромвиче семья бразильца была частью небольшой христианской общины, а в Саудовской Аравии он не мог рассчитывать на поддержку окружающих. Поэтому, как признался Перейра, в его душе «поселилась тьма». Жена поддерживала Перейру, но это было бесполезно. Матеуса снова стало тянуть к алкоголю, он попросил «Аль-Хиляль» о трансфере. Бразилец потерял интерес к футболу и вообще к жизни.

« А л ь - В а х д а » п о с е л и л а н а с в р о с к о ш н о м о т е л е н а 1 9 - м э т а ж е . М о я ж е н а д о с и х п о р г о в о р и т , ч т о в и д о т т у д а б ы л п р е к р а с н ы м . Я н е п о м н ю , ч т о б ы к о г д а - н и б у д ь р а з г л я д ы в а л е г о . Д л я м е н я в с ё б ы л о с п л о ш н о й т ь м о й и о т ч а я н и е м . Я у с т а л б о р о т ь с я и х о т е л и з б а в и т ь с я о т с т р а д а н и й , н е п о н и м а я , о т к у д а о н и б е р у т с я . Б ы л и н о ч и , к о г д а я в ы п и в а л п о т р и б у т ы л к и в и н а . Я т р е н и р о в а л с я п ь я н ы м и н е с к о л ь к о р а з п о п а д а л в б о л ь н и ц у . П р и н и м а л с ы в о р о т к у д л я л е ч е н и я н е д о с т а т к а к а л и я в к р о в и , п о т о м у ч т о я н е е л , а т о л ь к о п и л а л к о г о л ь . Э т о п р о д о л ж а л о с ь д о т е х п о р , п о к а о д н а ж д ы я н е о т к р ы л о к н о н а ш е й к в а р т и р ы с п о т р я с а ю щ и м в и д о м . Е д и н с т в е н н о й п р и ч и н о й , п о к о т о р о й я н е < . . . > , б ы л о т о , ч т о ж е н а о к а з а л а с ь б ы с т р е е м е н я . О н а с х в а т и л а м е н я и п о т а щ и л а в н у т р ь . М ы д о л г о п л а к а л и в о б ъ я т и я х д р у г д р у г а » .

Как рассказал Перейра, после этого он ходил на терапию – четыре сеанса в неделю. Но ему потребовалось время, чтобы мысли о суициде покинули его голову. Было ещё несколько случаев, когда Матеус находился в шаге от ужасного. Каждый раз что-то останавливало его. Перейра по-прежнему хотел бросить футбол и заняться чем-то другим, но однажды, придя на товарищеский матч сборных Бразилии и Сенегала в Лиссабоне, он почувствовал, что игра опять увлекает его. Вернулись эмоции, переживания, сердце забилось по-другому. Он мысленно перенёсся в Белу-Оризонти, вспомнил, как играл в футбол в детстве. А потом на самом деле вернулся в родной город и подписал контракт с «Крузейро».

« В « К р у з е й р о » я о б р ё л б о л ь ш е , ч е м п о к о й . Я с н о в а о б р ё л с е б я . Э т о м о ж е т п о к а з а т ь с я г л у п о с т ь ю , н о э т о н е т а к . П о т о м у ч т о п о с р е д и т е м н о т ы с а м о е т р у д н о е – о т ы с к а т ь с е б я … Я з д е с ь д л я т о г о , ч т о б ы д о к а з а т ь э т о . Т е р а п и я м н е о ч е н ь п о м о г л а , а б о г п о к а з а л м н е с в е т в к о н ц е т у н н е л я . Ф у т б о л п р о т я н у л м н е р у к у – д а , с н о в а » .

Исповедь Перейры на The Players Tribune сильно трогает. Очень одарённый, техничный и креативный игрок пережил человеческую драму, но победил в битве с самим собой и вернулся на высокий уровень, чтобы впервые в карьере сыграть за сборную Бразилии. А теперь узнает Россию?